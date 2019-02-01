Радио КБР 07.10 rus — 2019.02.15

— Делегация Кабардино-Балкарии участвует в работе Российского инвестиционного форума.— Сегодня– последний день предоставления отчётов по форме СЗВ-М .(Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР- З.Алоева)— Сегодня пройдет очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».( Инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД — И. Алчагирова.)— Официальный сайт администрации Баксанского муниципального района принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт».( Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района КБР –Л.Улимбашева.)