Радио КБР 07.10 kab – 2021.09.24

— Октябрьм и 1, зи ныбжь хэк1уэтахэм я махуэм, пенсионерхэм я пенсэм къыхущ1агъунущ.— «Эрмитаж-Кавказ» проектыр ирагъэзэщ1эну республикэм сом милуанищрэ ныкъуэм щ1игъу къыхигъэк1ащ.— «Машыкъуэ 2021» щ1алэгъуалэм форумым хэтыну хуейхэм я заявкэхэр ят хъунущ. Мы гъэм— Налшык къалэ и школэ интернат езанэм къыщызэ1уахащ школа семинар «си къежьап1э» зыф1ащар.— Участковэ полицейскэхэм я пщ1эр къэ1этыным, ц1ыхухэм абы дзыхь хуащ1у хъуным ехьэл1а «Ц1ыхубэ участковэ» зэпеуэм и япэ 1ыхьэр иухащ.