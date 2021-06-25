Радио КБР 07.10 kab – 2021.06.25

— Кавказ Ищхъэрэ федерал округым зегъэужьыным теухуа программэм хагъэхьэну объектхэм я бжыгъэр октябрым и 1 пщ1ондэ зэхагъэувэнущ— Роспотребнадзор управленэу КъБ-м щы1эм и унафэщ1 Пагуэ Жыраслъэн къызэрыхигъэщамк1э, сымаджэ хъууэ къахутэхэм тепщ1ыхьмэ ягъэува щытык1эр нэхъ тк1ий щ1ын хуейуэ зэк1э къилъытэкъым.— Къэралым и Президент Путин Владимир ц1ыхубэм я упщ1эхмэ жэуап щрит зэ1ущ1э ек1уэк1ынущ.— «1уащхьэмахуэ» курортым метр мини 3-рэ 500-м и щхьэк1э к1апсэ гъуэгуу т1у щаухуэну я мурадщ.— Социальнэ 1уэхутхьэбзэхэм хохъуэ.— Школыщ1эхэр КъБ-м щаухуэ.— КъБ-м и медицинэ лабораториехэм 1эмэпсымэщ1эхэр щ1агъэувэным федеральнэ центрым сом мелуан 45,6-рэ къыхуиут1ыпщынущ.