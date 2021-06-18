Радио КБР 07.10 kab – 2021.06.18

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек муниципальнэ районхэм я 1этащхьэхэм пщэрылъ ящищ1ащ ди къэралым коронавирусым зэрызыщиубгъум къыхэкIыу КъБ-м цIыху куэд зыхэт Iуэхугъуэхэр щрамыгъэк1уэк1ыну— КъБ-м и Правительствэм 2020 гъэм зэф1иха лэжьыгъэхэмк1э къызэщ1икъуэжу премьер министр Мусуков Алий Праламентым и пащхьэ доклад щищ1ащ.— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек муниципальнэ районхэм я 1этащхьэхэм пщэрылъ ящищ1ащ ди къэралым коронавирусым зэрызыщиубгъум къыхэкIыу КъБ-м цIыху куэд зыхэт Iуэхугъуэхэр щрамыгъэк1уэк1ыну.— Кинорежиссер Сокъур Александр илъэс 70 зэрырикъум теухуауэ Налшык кино гъэлъэгъуэныгъэхэр щок1уэк1.— КъБ-м Iэщхэр гъэмахуэ хъупIэм дагъэкIащ.— УФ-м и субъектхэм, СНГ къэралыгъуэхэм щыщу талант зыбгъэдэлъ сабий мини 2-м нэблагъэ хэтынущ иджы япэу Мэзкуу щекIуэкIыну сабий щэнхабзэ форумым.