Радио КБР 07.10 kab – 2021.06.18
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек муниципальнэ районхэм я 1этащхьэхэм пщэрылъ ящищ1ащ ди къэралым коронавирусым зэрызыщиубгъум къыхэкIыу КъБ-м цIыху куэд зыхэт Iуэхугъуэхэр щрамыгъэк1уэк1ыну.
— КъБ-м и Правительствэм 2020 гъэм зэф1иха лэжьыгъэхэмк1э къызэщ1икъуэжу премьер министр Мусуков Алий Праламентым и пащхьэ доклад щищ1ащ.
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек муниципальнэ районхэм я 1этащхьэхэм пщэрылъ ящищ1ащ ди къэралым коронавирусым зэрызыщиубгъум къыхэкIыу КъБ-м цIыху куэд зыхэт Iуэхугъуэхэр щрамыгъэк1уэк1ыну.
— Кинорежиссер Сокъур Александр илъэс 70 зэрырикъум теухуауэ Налшык кино гъэлъэгъуэныгъэхэр щок1уэк1.
— КъБ-м Iэщхэр гъэмахуэ хъупIэм дагъэкIащ.
— УФ-м и субъектхэм, СНГ къэралыгъуэхэм щыщу талант зыбгъэдэлъ сабий мини 2-м нэблагъэ хэтынущ иджы япэу Мэзкуу щекIуэкIыну сабий щэнхабзэ форумым.

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.06.18

— Коронавирус уз зэрыцIалэм ди щ1ыналъэм зыщемыгъэубгъуным теухуауэ КъБ-м и Iэтащхьэм унафэ къыдигъэкIащ

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Радио КБР 13.00 bal – 2021.06.18

— КъМ-ны башчысы регионланы айнытыу жаны бла комиссияны ишине къатышханды

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Радио КБР 13.00 rus – 2021.06.18

— Власти КБР предложили изменить федеральный закон о предоставлении жилья детям-сиротам

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Радио КБР 11.00 kab – 2021.06.18

— Коронавирус уз зэрыц1алэм ди щ1ыналъэм зыщемыгъэубгъуным теухуа унафэ къыдигъэк1ащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Радио КБР 11.00 bal – 2021.06.18

— Казбек Коков регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды

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Радио КБР 11.00 rus – 2021.06.18

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