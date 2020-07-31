Радио КБР 07.10 kab – 2020.07.31

— Нобэ мусульмэну дунейпсом тетым ягъэлъап1э Къурмэн Хьид махуэ лъап1эр.— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек видео зэпыщ1эныгъэк1э Правительствэм и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ гъэ еджэгъуэщ1эм зэрызыхуагъэхьэзырым теухуауэ.— Узыншагъэр хъумэнымк1э министерствэм зэпеуэ щек1уэк1ащ абы къыщыхахащ щ1ыналъэм и перенатальнэ центрым, наркологическэ, онкологическэ диспансерхэм я унафэщ1 ящ1ынухэр.— Тэрч куейм Дейскэ – Курп ипщэ я зэхуаку дэлъ автомобиль гъуэгур зыхуей щыхуагъазэ.