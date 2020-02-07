Радио КБР 07.10 kab – 2020.02.07
— Щ1эныгъэм и махуэм хуэгъэзауэ Кавказ Ищхъэрэм и щ1эныгъэл1 щ1алэгъуалэм я проектхэр утыку къыщрахьэ гъэлъэгъуэныгъэ щы1энущ
— Шэрэдж куейм гуэл щхъант1эхэм деж зыгъэпсэхуп1э щаухуэ.
— «Мальчик Русский» фильмыр къагъэлъэгъуэн щ1адзэнущ.
— Мэзкуу декоративнэ гъуазджэмк1э урысейпсо музейм Империя кавказа зыф1аща сурэт, хьэпшып гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэ1уахащ.
— Урысейм и кубокыр къэхьынымк1э зэпеуэм и 1ыхьит1 1уащхьэмахуэ лъапэ щок1уэк1.
— Апхуэдэу 1уащхьэмахуэ зыгъэпсэхуп1эм хъыбар фегъащ1э лъэрыжэ гъуэгу псори къызэрызэ1уахар.