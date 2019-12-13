Радио КБР 07.10 kab — 2019.12.13
— Республикэм автобусыщ1хэмрэ, медицинэ псынщ1эмк1э машынэхэмрэ къа1эрыхьащ.
— «2020 гъэм Урысейпсо къыхэтхык1ыр егъэк1уэк1ыным» теухуауэ къэрал Правительствэм и унафэм 1э щ1идзащ УФ-м и премьер-министр Медведев Дмитрий.
— Ноябрь, декабрь мазэхэм я сабий пособиехэр мы илъэсым и к1э пщ1ондэ ятынущ.
— Пащ1э Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165 зэрырикъур ягъэлъэп1энущ.
— Лермонтоведым школак1уэхэр 1ущ1ащ.
— Роспотребнадзорым КъБ-м къыщыщ1агъэк1 1эф1ык1эхэр къепщытэ.
— Къэрэшей-Шэрджэс республикэм искусствэм и лэжьак1уэхэм я концерт нобэ Налшык щек1уэк1ынущ.