Радио КБР 07.10 kab — 2019.02.22

— КъБ-м и 1этащхьэм и къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек дыгъуасэ Мэзкуущы1ущ1ащ УФ-м щ1ыуэпсымрэ экологиемк1э и министр Кобылкин Дмитрий.— УФ-м и Президент Путин Владимир къэралым и Правительствэм пщэрылъ щищ1ащ япэ, ет1уанэ сабий зыгъуэтхэм ират ахъшэр, апхуэдэуи зи узыншагъэм сэкъат и1эхэм зызэрыщ1агъакъуэ мылъкур хагъэхъуэну.— Усак1уэ, КъБАССР-м и къэрал премием и лауреат Къэшэж Иннэ и 1эдакъэщ1эк1хэр утыку къыщрахьа тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ Налшык дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм мы махуэхэм щок1уэк1. (Борсэ Джульетэ – библиотекэм и лэжьак1уэ).