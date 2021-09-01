«Мир знаний». (балк. яз.)
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Радио КБР 13.00 kab – 2021.09.01
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек щ1ыналъэм щыпсэухэм захуигъэзащ республикэм и къэралыгъуэмрэ щ1эныгъэмрэ я махуэхэмк1э.
Радио КБР 13.00 bal – 2021.09.01
— Казбек Коков Билимни кюню бла алгъышлагъанды
Радио КБР 13.00 rus – 2021.09.01
— В Доме Правительства состоялась церемония награждения государственными наградами (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).
Радио КБР 11.00 kab – 2021.09.01
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек щ1ыналъэм щыпсэухэм захуигъэзащ республикэм
Радио КБР 11.00 bal – 2021.09.01
— Бюгюн КъМР къыраллыгъыны кюнюдю
Радио КБР 11.00 rus – 2021.09.01
— В Доме Правительства состоялась церемония награждения государственными наградами (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).