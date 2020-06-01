«Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) – 2020.06.23

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.23

— КъБ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хъыбар къызэритымкIэ, коронавирус уз къызэуэлIахэм щыщу сымаджэ хьэлъэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.23

— Коронавирусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.23

— В КБР готовится новый госпиталь для лечения от коронавируса.

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