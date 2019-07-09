«Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) — 2019.07.09

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.09

— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ. И ныбжьыр илъэс 92-м иту дунейм ехыжащ республикэ радиом илъэс 40-м щ1игъук1э щылэжьа журналист гумызагъэ Дыкъынэ …

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.09

— Кадастр палатадан жангылыкъла.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.09

— Делегация КБР представит республику на «Всероссийском дне поля».

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.09

— Хъыбар гущ1ыхьэ къыт1эрыхьащ. И ныбжьыр илъэс 92-м иту дунейм ехыжащ республикэ радиом илъэс 40-м щ1игъук1э щылэжьа журналист гумызагъэ Дыкъынэ …

Подробнее