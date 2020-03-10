«Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) – 2020.03.10

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.10

— Шэджэм псы къелъэхэм я 1эшэлъашэм мэзым маф1э щыщ1энауэ ягъэунк1ыф1ыж

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.03.10

— Нальчикде жаш юйюрлеге сертификатла бергендиле

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.10

— Парламент КБР направит обращение министру труда и социальной защиты РФ с просьбой изменить критерии установления инвалидности больным фенилкетонурией

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.03.10

— Нобэ архивым щылажьэхэм я махуэщ

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