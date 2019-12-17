«Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) — 2019.12.17
Главная » «Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) — 2019.12.17 » «Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) — 2019.12.17
Related Posts
Радио КБР 15.00 kab — 2019.12.17
— КъБ-м и Парламентым и зэ1ущ1эм нобэ депутатхэр щыхэплъащ республикэ законхэм зэхъуэк1ыныгъэхэр» хэлъхьэным теухуа законопроектым.
Радио КБР 15.00 bal — 2019.12.17
— Къолайсыз юйюрлеге пособияланы ёлчемин ёсерикди.
Радио КБР 15.00 rus — 2019.12.17
— В КБГУ сегодня состоялся Межрегиональный профориентационный семинар «Профессиональный стартап»