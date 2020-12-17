«ДВА КАПИТАНА» – 2020.12.17

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.17

— УФ-м и Президент Путин Владимир журналистхэм я упщ1эхэм жэуап щрит пресс-конференц нобэ щы1ащ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.17

— РФ-ны Президенти Владимир Путин журналистле бла тёрели пресс-конференция бардыргъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.17

— Сегодня состоялась ежегодная пресс-конференция Президента России

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2020.12.17

— УФ-м и Президент Путин Владимир журналистхэм я упщ1эхэм жэуап щрит пресс-конференц иныр нобэ щы1энущ

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