«Актуальное интервью» rus – 2021.05.04

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Радио КБР 15.00 bal – 2021.05.04

— Нальчикде Къабарты орам жангыртыллыкъды

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Радио КБР 15.00 rus – 2021.05.04

— Кабардино-Балкария определила порядок инвестирования бюджетных кредитов

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.05.04

— Къэбэрдей уэрамым щрагъэк1уэк1ыну ремонт лэжьыгъэхэм зыщигъэгъуэзащ КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

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Радио КБР 13.00 bal – 2021.05.04

— Республиканы башчысы Казбек Коков къурулуш министр Алим Бербеков бла эмда саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды

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