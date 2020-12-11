«Вспоминая Афганистан». Воспоминания ветеранов — 2020.12.11

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.11

— Къэралым и Президент Путин Владимир илъэс къэс иригъэк1уэк1 пресс-конференцыр мы гъэм декабрым и 17-м сыхьэт 12 щ1идзэу щы1энущ

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.11

— КъМ-гъа коронавирусдан биринчи вакцинала келгендиле

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.11

— КБР получила первые 200 доз вакцины

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