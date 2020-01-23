«Вчера. Сегодня. Завтра.». Репортаж с празднования 20-лет Федерация тхэквондо КБР (каб. яз.) — 2020.01.23
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