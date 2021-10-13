УТРО ВЕСТИ. КАБАРДИНО – БАЛКАРИЯ — 2021.10.13

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«Чамхана»

— отрывки из спектаклей балкарского госдрамтеатра им.К.Кулиева.

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Радио КБР 13.00 rus – 2021.10.13

— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать

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Радио КБР 13.00 bal – 2021.10.13

— Бюгюн Нальчикде низам сакълаучуланы эскериу кюнге аталгъан

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.10.13

— Зи къулыкъу пэрыту хэк1уэда хабзэхъумэхэр ягу къыщагъэк1ыж

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Радио КБР 11.00 rus – 2021.10.13

— Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики в

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