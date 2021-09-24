УТРО ВЕСТИ. КАБАРДИНО – БАЛКАРИЯ — 2021.09.24

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Радио КБР 07.10 kab – 2021.09.24

— Октябрьм и 1, зи ныбжь хэк1уэтахэм я махуэм, пенсионерхэм я пенсэм къыхущ1агъунущ.

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Радио КБР 07.10 bal – 2021.09.24

— Республиканы парламентини эл мюлк, табийгъат байлыкъланы хайырланыу, экология эм къудретни къоруулау жаны бла комитетини жыйылыуу ётгенди.

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Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.24

— Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.

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