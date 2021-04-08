УТРО ВЕСТИ. КАБАРДИНО – БАЛКАРИЯ — 2021.04.08

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.04.07

— Махуэ лъап1эм ирихьэл1эу

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.04.07

— КъМ-р 2022-чи жылда жамауат аслам солугъан жерлени тапландырыу жаны бла битеуроссей рейтинг сайлаулагъа къатышырыкъды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.07

— Кабардино-Балкария в числе регионов СКФО с высоким темпом роста промпроизводства в минувшем году

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