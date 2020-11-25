УТРО КАБАРДИНО – БАЛКАРИЯ — 2020.11.25

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.24

— Ди къэралым коронавирусым пэщ1этыным теухуа вакцинэр ет1анэгъэ щегъэжьауэ ц1ыхухэм зэрыхалъхьэныр жи1ащ Голиковэ Татьянэ

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.24

— Законла чыгъарыучу органда келир жылгъа республикалы бюджетни сюзедиле

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.24

— КБР-в числе регионов с наибольшей долей низкооплачиваемых работников

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