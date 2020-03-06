Утро Кабардино — Балкария — 2020.03.06

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Радио КБР 13.00 kab – 2020.03.06

— УФ-м и Президент Путин Владимир ягъэзэщIэну къигъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр зэфIэхыным республикэм иужь щитщ

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Радио КБР 13.00 bal – 2020.03.06

— Казбек Коков Москвада Виталий Мутко бла тюбешгенди

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Радио КБР 13.00 rus – 2020.03.06

— В Доме Правительства КБР говорили о развитии в республике конкурентной среды на рынках товаров

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Радио КБР 11.00 bal – 2020.03.06

— Казбек Коков Москвада Виталий Мутко бла тюбешгенди

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Радио КБР 11.00 rus – 2020.03.06

— Глава КБР обсудил вопросы жилфонда с гендиректором компании «Дом.рф»

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