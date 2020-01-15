Утро Кабардино — Балкария — 2020.01.15

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Радио КБР 18.00 kab — 2020.01.14

— КъБ-м къыщызэ1уах социальнэ объектхэм нобэ иджыри зы щ1эуэ къыхэхъуащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2020.01.14

— Тамбла Владимир Путин РФ-ны къырал жыйылыууна тёрели Посланиясыны этерикди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2020.01.14

— Сегодня состоялось торжественное открытие ясельного блока на 40 мест , построенного на территории четвертой школы с. Исламей.

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