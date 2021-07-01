«Территория музыки». Заур Тутов. Часть. 1 — 2021.07.01

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.01

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек Налшыч и етхуанэ микрорайоным жаг хадэ, ц1ыхухэм зыщагъэпсэхун щыпщ1 хъуну щ1ып1эр зригъэлъэгъуащ

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.07.01

— Бюгюн Казбек Коков регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.01

— Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию

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