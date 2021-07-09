«Территория музыки». Памяти композитора Льва Когана — 2021.07.09

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.09

— Иужьрей жэщ-махуэм коронавирусым ц1ыхуищ ихьащ

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— Пандемия болум осалгъа айланганды

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.09

— Реализация инвестиционного проекта современного гостиничного комплекса в центре Нальчика завершат в 2023 году

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