«Территория музыки». Алим Апшев — 2021.08.20

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.20

— КъБм и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек Налшыч щаухуэ социальнэ обеъктхэр къипщытащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.20

— Казбек Коков Нальчикде спорткомплексни къурулушу бла шагъырейленнгенди

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.20

— В Кабардино-Балкарии к 1 сентября отремонтируют 20 спортивных залов в сельских школах

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2021.08.20

— КъБм и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек Налшыч щаухуэ социальнэ обеъктхэр къипщытащ

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal – 2021.08.20

— Казбек Коков Марат Хуснуллин бардыргъан жыйылыугъа къатышханды

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