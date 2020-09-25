«Старые песни о главном» Народная артистка РСФСР Л. Кульбаева — 2020.09.25

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.09.25

— КъБ-м уз зэрыц1алэхэм ще1эзэ сымаджэщхэм щылажьэ дохутыр пэрытхэм телемедицинэм и 1эмалхэр къагъэсэбэп

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.09.25

— Саулукъ сакълау бёлюмде бирикген къырал информация системала къураладыла

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.25

— 41 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР

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