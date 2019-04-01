«Созвездие». Турнир по волейболу памяти К.Тогузаева – 2019.04.17

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.17

— Ди республикэр цифрэ нэтынхэм зэрыхуэк1уам теухуауэ зэпсэлъыл1ахэщ К1уэк1уэ Казбекрэ Волин Алексейрэ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.04.17

— Казбек Коков асламлы коммуникацияланы бла связьны министирини экинчиси Алексей Волин бла тюбешгенди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.17

— Сегодня поликлиники Нальчика получили новый транспорт. (ЗАПИСЬ: М.Хубиев, министр здравоохранения КБР).

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