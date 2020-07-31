«Социальная сфера». Клуб «Анна» — 2020.07.31

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.31

— Къурмэн хьидым теухуауэ республикэм щыпсэухэм йохъуэхъу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.31

— Республиканы башчысы регионну стратегия айныууну эм миллет проектлени жаны бла советини жыйылыуун бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.31

— Мусульмане всего мира сегодня отмечают Курбан-байрам. (Х. ДЗАСЕЖЕВ).

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