«Следы времени» Международные взаимоотношения у Адыгов – 2021.06.11

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.06.11

— Парламентым паспорт щатащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.06.11

— Республиканы башчысы Къырал казначействону таматасы Александр Демидов бла тюбешгенди.

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.11

— Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым

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