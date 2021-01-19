«Следы времени». Международные взаимоотношения адыгов. Часть вторая — 2021.01.19

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек нобэ Псыхуабэ щы1ущ1ащ УФ-м и Президентым и полномочнэ л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э …

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