«Следы времени». Международные взаимоотношения адыгов — 2021.01.13

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.01.13

— Урысей печатым и махуэмк1э хъыбарегъащ1э 1энат1эхэм я лэжьак1уэхэм йохъуэхъу КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.01.13

— Казбек Коков басманы кюню бла алгъышлагъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.01.13

— Казбек Коков поздравил журналистов Кабардино-Балкарии с Днём российской печати

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