«Следы времени». Генералиссимусы. Часть – II (на каб. яз.) – 2019.06.18

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.18

— УФ-м и къэрал думэм и депутат Максимова Светлана Май куейм къыщыщ1агъэк1 мэкъумэш продукцэр зэригъэлъэгъуащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.06.18

— Бюгюн нотариуслагъа семинар къуралгъанды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.18

— В Москве прошло заседание правительственной комиссии по региональному развитию.

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