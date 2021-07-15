«Семейный альбом». Юбилей Хужь Таовой (каб. яз.) — 2021.07.15

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.15

— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, тхак1уэ, сурэтыщ1, чеканщик, бзэ щ1эныгъэл1 1ут1ыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур республикэм щагъэлъап1э. (1ут1ыж Лалуцэ). …

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.07.15

— Коронавирус бла байламлы болум

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.15

— Кабардино-Балкария лидирует по дорожному строительству и формированию комфортной городской среды

Подробнее