«Радость жизни моей» Музыкант А.Биев (балк. яз.) — 2021.07.14

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.14

— Гъэ еджэгъуэщ1эм ирихьэл1эу школак1уэ ныбжьым итхэм ягъуэтыну дэ1эпыкъуныгъэм теухуауэ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.07.14

— Республиканы жер жерли айырыу комиссияларыны башчыларына семинар бардырылгъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.14

— В Нальчике состоялся обучающий семинар с председателями территориальных избирательных комиссий КБР

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