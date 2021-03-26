«Профессионалы». Горный фестиваль воздушных шаров — 2021.03.26

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.26

— Къэрал саугъэтхэр ятащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.26

— Казбек Коков видеоконференция халда маданият бёлюмде ишлегенле бла тюбешгенди

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.26

— Глава КБР Казбек Коков в режиме видеоконференцсвязи встретился с работниками культуры республики и поздравил с профессиональным праздником

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