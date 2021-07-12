«Профессионалы». Физик Х.Балов — 2021.07.12

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.07.12

— Коронавирус къызэуэл1ахэм ще1эзэну ещанэ сымаджэщ ди щ1ыналъэм къыщызэ1уахащ

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.07.12

— Къырал Думагъа депутатла айырыу сентябрь айны 19-да барлыкъды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.12

— Вторая городская больница в городе Нальчике, перепрофилированная под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, начала прием больных

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