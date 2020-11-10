«Профессионалы». День сотрудника органов внутренних дел РФ — 2020.11.10

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.11.10

— Сымаджэхэм я бжыгъэр хохъуэ

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.11.10

— Коронавирусдан ауругъанлагъа 83-адам къошулгъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.11.10

— Казбек Коков поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником

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