«Про шоколад и обыкновенный фашизм» — 2020.06.05

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.06.05

— КъБ-м нобэрей махуэм ирихьэлIэу коронавирус къызэуэлIахэр псори зэхэту мини 3-рэ 199-рэ мэхъу.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.06.05

— Сеченов атлы клниканы врачлары коронавирусдан ауругъанланы багъыу къуумлагъа болушлукъ этедиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.05

— 73 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.

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