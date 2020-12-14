«Нацпроект». Безопасные и качественные дороги (каб. яз.) — 2020.12.14

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.14

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыхуи 100 къахутащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.14

— Республиканы поликлиникаларына бла амбулаторияларына женгил машинала бергендиле

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.14

— В КБР почтили память журналистов, погибших при исполнении профобязанностей

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