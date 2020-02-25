«Литературные встречи». Х.Шаваев и Р.Курбанов (балк. яз.) — 2020.02.25

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.02.25

— Псым и 1уэхум Правительственнэ комиссэм и нэ1э тригъэтынущ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.02.25

— Республиканы башчысы къырал саугъаланы юсюнден указгъа къол салгъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.02.25

— В КБР образована межведомственная рабочая группа по обеспечению водоснабжением населенных пунктов.

Подробнее