«Их было шестеро». Памяти братьев Гусовых — 2021.06.24

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.06.24

— Кавказ Ищхъэрэ федерал округым зегъэужьыным теухуа программэм хагъэхьэну объектхэм я бжыгъэр октябрым и 1 пщ1ондэ зэхагъэувэнущ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.06.24

— Казбек Коков шахар эм район администрацияланы башчылары бла кезиулю жыйылыуун бардыргъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.24

— До переписи населения осталось 100 дней

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