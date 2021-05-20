«День возвращения». Репортаж с мероприятия посвященного возвращению Карачаево-Балкарского народа из депортации — 2021.05.20

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.20

— Адыгэм и щыгъуэ – щ1эж махуэм ирихьэл1эу

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.05.20

— КъМ-ны башчысы республиканы халкъын вакцина этерге чакъыргъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.20

— Делегация КБР представляет республику на Российской выставке племенных овец и коз

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