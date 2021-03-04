«Чтобы помнили». Совет ветеранов Черекского района (балк. яз) — 2021.03.04

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.04

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек пщэрылъ зэращищ1ам ипкъ итк1э къуажэ школхэм ек1уал1э гъуэгухэр зыхуей хуагъэзэнущ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.04

— Ирина Марьяш Нальчикде «Единая Россия» партияны юйюнде инсанла бла тюбешгенди

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.04

— В Кабардино-Балкарии наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

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