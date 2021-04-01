«Чтобы помнили». Семья Глашевых (балк. яз.) — 2021.04.01

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.04.01

— Лъэпкъ проектхэмрэ гъатхэ лэжьыгъэмрэ хуэгъэза зэ1ущ1э

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.04.01

— Къырал думаны депутаты инсанланы приёмгъа алгъанды

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.01

— Более 30 тысяч волонтеров готовы помочь в проведении всероссийского голосования за объекты благоустройства

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