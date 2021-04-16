«Человек дождя». Выставка картин Амира Ивазова — 2021.04.16

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.04.16

— ЕГЭ-р зэрек1уэк1ынум Правительствэм щытепсэлъыхьащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.04.16

— Правительствону юйюнде бир къырал экзаменге хазырланыу ишлени сюзгендиле

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.16

— Рособрнадзор проводит выборку данных для развития образования в регионах РФ

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Радио КБР 15.00 kab – 2021.04.16

— Музаев Анзор КъБм къеблэгъащ

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