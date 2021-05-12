«Без срока давности». Всероссийский детский конкурс к Дню Победы — 2021.05.12

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.12

— Къэзан и гъусэу Налшычи мэщыгъуэ

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.05.12

— Казбек Коков Урунууну эм урушну ветеранын 100-жыллыкъ юбилей бла алгъышлагъанды

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.12

— В КБР проводится конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности

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