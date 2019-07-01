Звонят – проверьте счёт. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег с банковской карты жителя Чегема — 2019.07.23





В МВД по КБР рассказали, что сорока четырёх-летнему мужчине позвонил человек с реального номера банка и представился сотрудником службы безопасности. Он заявил, что «якобы» с его карты пытаются снять деньги. Испугавшись, потерпевший сделал все, что порекомендовал собеседник и тут же лишился средств.

Специалисты отмечают, что в последнее время всё чаще с помощью интернета мошенники стали использовать настоящие номера банков. Сотрудники республиканского МВД предупреждают граждан не сообщать коды и рекомендуют установить на своей карте дневной лимит выдачи наличных, чтобы злоумышленники не могли снять всю сумму.