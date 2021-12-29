Звездный Новый год на канале "Россия 1": что посмотреть на праздниках
Звездный Новый год на канале "Россия 1": что посмотреть на праздниках
29.12.2021|15:02
К Новому году канал "Россия 1" приготовил зрителям множество приятных сюрпризов. Вас ждут встречи с любимыми киногероями советской классики, а также красочные и смешные шоу со звездами нашей эстрады. Погрузитесь в атмосферу праздника вместе с нами!
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут и к которому тщательно готовятся. Украшенная и сияющая огнями елка, новогоднее застолье, звон бокалов, наполненных шампанским, мандарины, подарки, загадывание желаний под бой курантов – это то волшебство, которое мы творим сами в эти веселые зимние дни для себя и своих близких.
По традиции телеканал "Россия 1" приготовил особенную праздничную программу, которая позволит создать дома удивительную атмосферу тепла и уюта, предвкушения и чудес. Любимые советские фильмы, которые все мы знаем наизусть, искрометные шутки от королей и королев юмора, проникновенные песни в исполнении звезд нашей эстрады, невероятные перевоплощения и неожиданные дуэты – все это ждет вас во время новогодних праздников.
Кино
Невозможно представить праздничные дни без трогательных, душевных и жизнерадостных советских комедий. Радостное настроение 30 декабря непременно создаст комедия Леонида Гайдая"Операция "Ы" и другие приключения Шурика". С момента выхода этой картины, состоящей из трех новелл, прошло больше 50 лет, но она по-прежнему смешит представителей разных поколений.
Уже в 15:25 находчивый студент Шурик (Александр Демьяненко) проведет "разъяснительную работу" с грозным хулиганом Федей, "хорошая девочка Лида" (Наталья Селезнева) будет готовиться к важному экзамену, а жулики Трус, Балбес и Бывалый (Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов) попытаются инсценировать ограбление.
Зимним утром 31 декабря начинаем веселиться вместе с героями комедии Юрия Чулюкина "Девчата". "Знаешь, мам Вер, я вообще решила замуж не выходить! Одной спокойнее, правда? Хочу – халву ем, хочу – пряники", – говорила главная героиня фильма Тося Кислицына (Надежда Румянцева). Но в дальнейшем непосредственная выпускница кулинарного училища еще изменит свое мнение, и поспособствует этому сердцеед Илья (Николай Рыбников). Историю Тоси покажут в 9:20.
В 13:50 смотрите лирическую трагикомедию Владимира Меньшова"Любовь и голуби". Все было у Василия Кузякина (Александр Михайлов): добротный дом, жена Надежда, трое детей, любимая голубятня. Курортный роман с Раисой Захаровной едва не разрушил семью героя. "Девушки, уймите вашу мать!.. Зараза! "Людк, а Людк!" Тьфу! Деревня!" в исполнении бесподобной Людмилы Гурченко и другие цитаты из фильма моментально ушли в народ.
"Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь". Наверняка вы сразу догадались, что речь идет о фильме Эльдара Рязанова"Ирония судьбы, или С легким паром!".
Смешная и трогательная лента о необычной встрече Жени Лукашина (Андрей Мягков) и Нади Шевелевой (Барбара Брыльска) много лет собирает зрителей у экрана. Кстати, в открывающих титрах главной новогодней картины допущена опечатка – пропущена буква "л" в слове "исключительно". Вы можете убедиться в этом, когда включите телевизор в 15:35.
Великолепные артисты, яркие герои, киноцитаты, ставшие афоризмами, песни, которые знают все, происки злоумышленников и, конечно же, блеск драгоценных камней – вот неотъемлемые составляющие эксцентрической комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". В очередной раз на экране скромный экономист Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин) случайно получит гипсовую повязку с бриллиантами, а обаятельный Геша Козодоев (Андрей Миронов) и грозный Лелик (Анатолий Папанов) будут пытаться всеми силами отнять ее. Смотрите в 18:50!
А уже в 20:35 начнется одна из самых любимых в народе "нелирическая комедия" "Джентльмены удачи", которую можно пересматривать много раз. Заведующий детским садом Трошкин (Евгений Леонов) очень похож на бандита по кличке Доцент, укравшего шлем Александра Македонского. Милиция "внедряет" добряка Трошкина в воровскую среду, и ему приходится старательно играть роль своего двойника-злодея…