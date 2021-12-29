Звездный Новый год на канале "Россия 1": что посмотреть на праздниках

К Новому году канал "Россия 1" приготовил зрителям множество приятных сюрпризов. Вас ждут встречи с любимыми киногероями советской классики, а также красочные и смешные шоу со звездами нашей эстрады. Погрузитесь в атмосферу праздника вместе с нами!