Зрители в КБР оценивают фильм «Холоп-2»

05.01.2024 | 16:08
«Холоп-2» - это новая история от режиссера Клима Шипенко с героями, которые уже полюбились зрителям. Здесь есть неожиданное путешествие во времени, а также история перевоспитания. На этот раз сюжет разворачивается вокруг Кати, которая, как когда-то Гриша, не прочь прокатиться за рулем под винными парами, оскорбить окружающих и остаться при этом безнаказанной. Однако бывший мажор, побывавший холопом, теперь остро реагирует на любую несправедливость. Вместе с чудо-психологом они будут перевоспитывать дочь чиновницы, чтобы та, наконец, стала Человеком. В «Холопе-2» снялись Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Павел Деревянко... По отзывам в картине есть все, что так полюбили поклонники первой части, и то, что заставит испытать совершенно новые эмоции. Это одна из главных кинопремьер наступившего года. Лента вышла на экраны первого января. Кассовые сборы уже превысили миллиард рублей. «Холоп» - это не просто хорошо закрученный сюжет, смешные ситуации и яркая картинка. Это история о взрослении и о выборе, который рано или поздно предстоит сделать каждому.   https://t.me/vestikbr
